France: pourquoi la jeune joggeuse a inventé son enlèvement

« La jeune fille a indiqué avoir menti, ne pas avoir été enlevée et s’être rendue (…) à pied » à Sablé-sur-Sarthe, la commune où elle avait été retrouvée mardi soir, a fait savoir dans un communiqué vendredi la procureure de la République de Laval, Céline Maigné. Elle s’est déclarée « désolée d’avoir causé une mobilisation aussi importante », « fera l’objet d’une procédure pour dénonciation d’infraction imaginaire », a précisé la magistrate.

La jeune fille de 17 ans, Lisa, dont la disparition mystérieuse en début de semaine avait mobilisé jusqu’à 200 militaires en Mayenne, avait en réalité fugué à l’occasion d’un jogging, puis inventé un scénario d’enlèvement. Réapparue mardi soir saine et sauve dans un restaurant à une dizaine de kilomètres de son domicile, l’adolescente a reconnu vendredi devant les gendarmes avoir « menti ».

Dans un premier temps, la joggeuse avait fait aux gendarmes le récit d’un « enlèvement par deux jeunes hommes la frappant et l’emportant dans une camionnette verte dans une maison d’où elle serait parvenue à s’enfuir en frappant l’un d’entre eux, resté seul », selon le communiqué du parquet.

Vendredi, elle a également expliqué aux gendarmes que les blessures qu’elle présentait « sont d’origine accidentelle » et qu’elle « aurait notamment découpé son tee-shirt avec une paire de ciseaux », selon la procureure. Les enquêteurs ne savent toujours pas où la jeune fille a passé les 24 heures de sa disparition ni si elle avait un complice. Elle a expliqué avoir marché 10 km entre les communes de Saint brice et Sablé-sur-Sarthe en abandonnant derrière elle ses affaires (montre, téléphone et écouteurs). Les enquêteurs n’excluent pas la présence d’une tierce personne : les chiens pisteurs de la gendarmerie n’ont pas su reconstituer le trajet que la joggeuse dit avoir suivi.