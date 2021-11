Natation: deux titres pour Thomas Thijs et Florine Gaspard aux championnats de Belgique en petit bassin

Thomas Thijs (100m libre et 400m libre) et Florine Gaspard (100m brasse et 50m libre) ont décroché deux titres chacun, samedi, lors de la première journée des Championnats de Belgique de natation en petit bassin (25m), à Louvain. Une journée qui aura permis à Kimberly Buys, future retraitée, de gagner un titre supplémentaire, sur le relais 4x50m libre.