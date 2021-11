Coronavirus: le Maroc renforce les contrôles à ses frontières

Le pays exige désormais, en plus du pass sanitaire, un double contrôle, par caméras thermiques et thermomètres, ainsi que par tests antigéniques

Ainsi, outre la présentation du pass sanitaire obligatoire et de tests PCR négatifs, il sera procédé à l’arrivée au Maroc à un double contrôle, par caméras thermiques et thermomètres, ainsi que par tests antigéniques, détaille le communiqué.

Le mois dernier, les autorités marocaines ont suspendu les vols depuis et vers l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie à cause de l’évolution de la situation sanitaire dans ces quatre pays. La courbe des contaminations et des décès décroît régulièrement dans ce pays d’Afrique du Nord depuis le début de l’automne.