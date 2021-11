GP du Brésil: Valtteri Bottas gagne la course sprint et décroche la pole devant Max Verstappen

Le Finlandais a remporté la course sprint qualificative samedi et prendra donc en pole position le départ du Grand Prix du Brésil de Formule 1 dimanche, sur le circuit d’Interlagos à Sao Paulo.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a emporté la course sprint du Grand Prix du Brésil, 19e des 22 manches du Championnat du monde de Formule 1, samedi, sur le circuit d’Interlagos (4,309 kilomètres) et partira en pole lors de la course, dimanche.

Bottas a devancé Max Verstappen (Red Bull) pour décrocher la 20e pole de sa carrière. Le Néerlandais réalise néanmoins une belle opération, puisqu’il grappille deux points de plus à son rival britannique, Lewis Hamilton (Mercedes).