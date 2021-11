Les Diables sont officiellement dans l’avion pour le Qatar

Du travail bien fait. Vite fait et pas trop mal fait compte tenu des circonstances. On n’ira pas jusqu’à dire que les absents (Lukaku, Batshuayi, Doku, Vermaelen, Alderweireld, Tielemans et Praet depuis le jour même du match) ont eu tort mais il ne fallait en tout cas pas avoir eu la mauvaise idée de traîner dans les embouteillages du plateau du Heysel sous peine de manquer le but d’ouverture tombé du pied de Benteke après une petite dizaine de minutes. Un super ballon de De Bruyne, à 40 m vers Carrasco, suivi d’un centre mal estimé par un défenseur estonien et l’affaire était déjà dans le sac ! L’ouverture du score par le pays de Galles face à la Biélorussie était déjà contrée.

À l’affût à un bon mètre de la ligne de but, l’attaquant de Crystal Palace a sans doute inscrit l’un des buts les plus faciles de sa longue carrière. Ce même Benteke aurait pu doubler la mise un peu plus tard dans la rencontre si son envoi n’avait touché du bois. Et même triplé la mise mais cette fois, le tir fut un rien trop croisé. Pas de doute, le troisième homme dans la hiérarchie des attaquants de pointe avait mangé du lion. L’adversaire, en sa défense centrale, ne lui compliquait il est vrai, guère l’existence, tant les espaces étaient aussi nombreux que les approximations en matière de placement. Mais qu’importe, le Liégeois ne boudera pas son plaisir. Son double plaisir même : celui d’avoir été titularisé pour la première fois depuis deux ans (Belgique-Chypre en novembre 2019) et d’être passé par la case but six mois après le goal inscrit au milieu d’un chapelet d’autres, eu mois de mars à Louvain face à la Biélorussie (8-0).