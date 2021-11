Christian Benteke, un buteur heureux avec les Diables rouges: «Je pense avoir saisi ma chance»

Pas peu fier d’avoir répondu aux attentes, l’ancien joueur de Liverpool tirait un bilan positif de cette rencontre : « Je suis très content et très fier. Le plus important, c’était de décrocher les trois points pour se qualifier pour le Mondial », a expliqué Benteke au micro de la RTBF. « Je me sentais bien, c’était une occasion pour me montrer, je pense que j’ai saisi ma chance. Mon but ? C’est un but de renard de surface (rires). J’ai eu un peu de réussite, mais j’ai bien suivi l’action et cela m’a réussi. Après, pour le même prix, j’aurais pu terminer avec un hat-trick, car j’ai eu quelques occasions durant la rencontre. »