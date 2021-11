Les bulletins des Diables face à l’Estonie: Carrasco décisif sur deux des trois buts belges

La Belgique a validé son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ce samedi lors de la 9e et avant-dernière journée des qualifications, en s’imposant à domcile contre l’Estonie (3-1).

6 Courtois : Il a passé une soirée tranquille, ne se couchant qu’à une seule reprise en première période pour accompagner un tir non cadré de Poom, jusqu’au but d’Horga. Il se détend bien sur le tir de Sappinen, mais ne peut rien sur le rebond offensif estonien. Il a aussi joué avec le feu en tentant et en manquant une relance loin de ses cages, mais cela n’a pas eu de conséquences.

6 Castagne : Quelques passes manquées en début de match, mais pour le reste, il a parfaitement assumé son rôle dans cette défense à trois en couvrant systématiquement les longs ballons estoniens. Une intervention rude mais correct dans sa surface.

5,5 Denayer : Il a véritablement joué dans un fauteuil dans l’axe de la défense. Une tentative de la tête sur corner mais le ballon est passé au-dessus des cages d’Igonen. Malheureusement, il se fait avoir dans le duel par Sappinen sur le 2-1.