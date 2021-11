Yannick Carrasco sur la qualification des Diables rouges: «Maintenant, on doit essayer de ramener quelque chose du Mondial»

« Je sais qu’il y a eu quelques déceptions au sein du public belge, mais le plus important ce samedi était de se qualifier », assure le joueur de l’Atlético Madrid, en grande forme depuis le début de saison. « Les supporters ont répondu présent et, de notre côté, nous avons essayé de leur transmettre une bonne énergie. Nous devons continuer de la sorte dans les prochains mois, et ce jusqu’à la Coupe du monde. Le travail va finir par payer. Nous allons essayer de ramener quelque chose du Qatar. Ma relation avec Roberto Martinez ? Cela a toujours été, même pendant l’Euro et même si j’étais parfois un peu frustré », concluait Carrasco, heureux de son but qui, pour le même prix, « aurait pu partir au-dessus du stade ».