En l’absence de Romelu Lukaku, Christian Benteke a assuré l’intérim

Vendredi, en conférence de presse, Roberto Martinez n’avait pas joué aux arracheurs de dents. À la question de savoir si Christian Benteke serait au coup d’envoi contre l’Estonie 24 heures plus tard, le sélectionneur catalan avait répondu par l’affirmative. Pas de faux suspense donc suite aux absences combinées de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi pour blessure, les deux premiers dans la hiérarchie des attaquants chez les Diables rouges. Place donc au troisième face à la modeste formation balte. Une belle opportunité pour l’homme en forme de Crystal Palace. Une chance que le garçon, à la mentalité exemplaire depuis de si longues saisons, n’avait aucune intention de galvauder. Samedi soir, dans un Heysel voué à la cause belge, Christian Benteke a montré qu’on pouvait compter sur lui en cas de coup dur. Et ce, même s’il est pleinement conscient qu’il ne pourra guère faire basculer la hiérarchie. En tout cas, certainement pas faire chuter Lukaku de son piedestal.