Thibaut Courtois ne sera pas du voyage au pays de Galles

Roberto Martinez a confirmé l’absence de Thibaut Courtois pour le dernier et expliqué que ses nouvelles recrues (Faes et Vanzeir), absentes de la feuille contre l’Estonie, seraient cette fois-ci de la partie.

« Wout Faes et Dante Vanzeir se sont très bien adaptés au groupe et j’attends d’eux qu’ils soient prêts pour le dernier match. Dante est un attaquant très intelligent et Wout a acquis beaucoup d’expérience, à Reims, dans le système à trois. À Cardiff, l’environnement sera hostile face à une équipe qui voudra se qualifier pour les barrages. Le groupe entier sera du déplacement, hormis Thibaut Courtois qui va rentrer en club. Il ne s’est pas entraîné toute la semaine et doit suivre un programme individuel. »