Les Diables rouges iront au Qatar en 2022: «Ce n’est pas une surprise, ils ont tellement de qualités»

« Nous n’avons pas bien commencé la partie », a commenté Häberli. « La Belgique a montré à quel point elle était forte et a pris méritoirement l’avantage. Nous étions trop passifs. Cela s’est amélioré un peu dans la suite de la première période. En deuxième mi-temps, notre jeu était meilleur. Nous gagnions plus de duels et avons même marqué. Finalement, tu dois accepter ce 3-1. La Belgique a montré qu’elle avait plus de qualités. »