WTA Finals: Elise Mertens et Su-Wei Hsieh battues lors de leur deuxième match

Elise Mertens (WTA 4 en double) et sa partenaire taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 1) ont perdu leur deuxième match des WTA Finals, le Masters du circuit WTA de tennis joué sur surface dure et doté de 5 millions de dollars, samedi à Guadalajara, au Mexique.

Le duo classé 3e tête de série dans ce tournoi qui réunit les huit meilleures paires de la saison s’est incliné 6-3, 6-1 face aux Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3) et Katerina Siniakova (WTA 2), têtes de série N.1, dans le groupe ’El Tajin’. La rencontre a duré 1 heure et 5 minutes.

Mertens et Hsieh avaient remporté leur premier match, jeudi, contre la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 14) et l’Américaine Desirae Krawczyk (WTA 21), têtes de série N.6, 7-6 (7/3), 6-2. Il reste un match au duo belgo-taïwanais dans cette phase de groupes, contre la Canadienne Sharon Fichman (WTA 26) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 23), têtes de série N.8.