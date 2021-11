Didier Deschamps dithyrambique envers Kylian Mbappé: «Il a pu étaler toute sa classe»

C’est une très belle soirée pour lui à titre personnel. Petit à petit, il commence à devenir performant de la tête aussi, et comme il a un état d’esprit perfectionniste, il pourra continuer à faire beaucoup de différences et à être efficace. Tout ce qu’il fait affole les compteurs. Il a pu étaler toute sa classe, son efficacité et son état d’esprit, ce qui est important pour moi. Il aurait pu marquer un quintuplé mais il a laissé Antoine tirer le penalty, c’est bien que nos attaquants se partagent l’efficacité. Il a toujours eu de la liberté, il a défendu aussi quand il a fallu, il est capable de tout faire. Je ne lui ai jamais donné de position fixe, encore moins là en tant qu’attaquant axial.

Avez-vous fêté la qualification dans le vestiaire ?

Tranquillement. Il faut apprécier, c’est de la joie, les joueurs en ont eu sur le terrain, ils ont pu communiquer avec le public. Ils sont heureux, je le suis aussi. On avait trois objectifs cette année, on atteint ce troisième avant le dernier match, après la Ligue des nations. On essaie toujours de se rapprocher de la perfection, ça y ressemble de par ce que les joueurs y ont mis. On a mis tellement de qualité qu’on les a mis en souffrance. En ce qui me concerne, c’est la 4e grande compétition. Je suis très fier de ce qu’ont fait les joueurs. La qualité est là, le talent aussi, et l’état d’esprit. Des fois, ça se joue à peu de chose, mais l’équipe de France, sur l’année 2021, a prouvé qu’elle était capable de faire de très, très bonnes choses. On est là et on y sera.