Les Diables rouges qualifiés pour la Coupe du monde 2022: les grandes dates à retenir d’ici le tournoi au Qatar

Grâce à leur victoire samedi soir contre l’Estonie (3-1), les Diables rouges ont composté officiellement leur billet pour le Qatar. À un an de cette grande échéance, on fait le point sur les principales dates qui vont marquer ces douze prochains mois.

Ce ne fut finalement qu’une formalité. Comme attendu, les Diables rouges se sont imposés samedi soir contre l’Estonie à Bruxelles (3-1). Une victoire qui permet aux joueurs de Roberto Martinez de terminer à la première place du groupe E et de décrocher leur qualification officielle pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Après le Brésil en 2014 et la Russie en 2018, les Belges vont donc prendre part à leur troisième Mondial consécutif. Si la grand-messe du football international est programmée dans un an, de nombreux rendez-vous vont émailler les prochains mois des Diables.