Kevin De Bruyne ne fait pas la fine bouche avec cette qualification pour le Mondial 2022

« On est qualifié pour le Qatar, c’est le plus important » », pointe KDB au micro de la RTBF, qui savourait cette performance. « Peut-être qu’il y a un peu moins la fête mais tu dois être très content avec ce qu’il se passe aujourd’hui. C’est la troisième fois qu’on va à une Coupe du monde et, dans la carrière d’un footballeur, c’est beaucoup. Je pense qu’on doit en profiter. On joue beaucoup de matches et, parfois, tu oublies un peu d’être content sur le moment. À la fin du compte c’est un truc spécial. »