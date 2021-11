Le premier pas timide de Netflix dans le jeu vidéo

Depuis quelques jours, les jeux vidéo ont débarqué dans l’offre mobile de Netflix. Une incursion encore très light pensée pour étoffer toujours plus son catalogue.

Ce n’est pas vraiment ce que l’on pourrait appeler une arrivée en grande pompe. Sans annonce ni trop de communication, Netflix a en effet publié cinq jeux vidéo au début du mois au sein de son application.

Depuis quelques jours, les abonnés au service de vidéo à la demande qui utilisent un téléphone Android peuvent retrouver six jeux sous l’onglet Gaming de l’application de Netflix. Cliquer sur l’un d’entre eux, renvoie vers une page du Google Play Store s’ouvrira permettant de le télécharger. Les utilisateurs de téléphones Apple doivent pour leur part dénicher ces jeux directement sur le store.

Le service, gratuit si on est déjà détenteur d’un abonnement, se veut « premium ». Les jeux sont donc disponibles sans surcoût, sans publicité ni achat in-app. Certes, il ne s’agit pas ici de jeux indispensables et justifiant à eux seuls une souscription à l’abonnement de Netflix, mais ils demeurent efficaces et bien produits.