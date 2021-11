Coronavirus: la ministre de la Santé Christie Morreale n’exclut pas de rendre la vaccination obligatoire

La situation de l’épidémie de covid continue de se dégrader dans l’Union européenne et est considérée comme « très inquiétante » dans dix pays – dont la Belgique – et « inquiétante » dans dix autres, a indiqué l’agence européenne chargée des maladies (ECDC).

« Le vaccin fonctionne », a insisté la ministe socialiste. « Dans les maisons de repos, il y a 15 fois moins de clusters que l’année dernière ». Et d’enchaîner : « Le vaccin est efficace à 90 % contre les contaminsations, à 70 % contre les formes graves de la maladie et il faut un boost après 6 à 8 mois. »

Christie Morreale rappelle aussi la nécessité de l’application des gestes barrières et de porter le masque. Elle n’exclut pas de rendre la vaccination obligatoire. « Si on a des reports des hospitalisations, il faudra mettre sur la table l’obligation vaccinale. Les infimiers et les médecins sont à bout. On est a la limite, la situaton est critique. (…). Ce débat doit se faire de manière démocratique au Parlement et il faut en discuter avec le comité de bioéthique « .

La ministre espère toutefois échapper à un confinement si dans les quatre semaines à venir on respecte les gestes barrières, que l’on porte le masque et que l’on télétravaille dans tous les situations dans lesquelles c’est possible. « On tiendra alors le choc ».

La ministre recommande de prendre des mesures plus fortes rapidement, par exemple, imposer non le Covid Safe Ticket mais le pass vaccinal dans les lieux que l’on fréquente.