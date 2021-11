Voici l’arbitre qui dirigera la rencontre des Diables rouges au pays de Galles

Le Portugais Artur Dias a été désigné comme arbitre du match de qualification pour la Coupe du monde 2022 de football, mardi soir à Cardiff, entre le pays de Galles et la Belgique, a confirmé dimanche l’UEFA.

Âgé de 42 ans, Dias est arbitre international depuis 2010. Il avait déjà arbitré les Diables Rouges à l’automne 2019, lors de la victoire de la Belgique contre la Russie (1-4) en éliminatoires du championnat d’Europe, et lors du match amical un an plus tôt contre les Pays-Bas (1-1).

Le Portugais a également été directeur de jeu lors du match de Ligue des champions du Club de Bruges fin 2018 sur le terrain de Monaco. Les Blauw en Zwart s’y étaient imposés 0-4, et lors du huitième de finale d’Europa League entre Anderlecht et le Shakhtar Donetsk (défaite 3-1) en 2016.