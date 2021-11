Jean-Pascal van Ypersele sur l’accord de la COP26: «Bien plus que du bla-bla, mais c’est très insuffisant»

Le scientifique, qui conseillait la délégation belge à la COP26, relève tout de même une série de points positifs du Pacte climatique de Glasgow adopté samedi soir par près de 200 pays.

Des points positifs

Parmi ces motifs de satisfaction, figurent la « reconnaissance encore plus nette de l’urgence de l’action, couplée à un accueil favorable du dernier rapport du Giec » et la « reconnaissance de l’énorme fossé entre les plans actuels et ce qui serait nécessaire, et un appel à accroître le niveau d’ambition de ces plans annuellement, et pas seulement tous les 5 ans ».

L’ancien vice-président du Giec salue aussi l’appel à réduire l’usage du charbon et des subsides aux énergies fossiles, le « début de réponse à la demande des pays vulnérables que les dommages qu’ils subissent suite au dérèglement du climat soient compensés par les pays qui en sont les plus responsables » ainsi que les promesses d’augmentation des budgets consacrés au financement de l’adaptation aux changements climatiques des pays en voie de développement.

A cet égard, Jean-Pascal van Ypersele salue « le geste symbolique important fait par le gouvernement de Wallonie au dernier jour de la COP26, en promettant de contribuer à raison d’un million d’euros à un fond de financement des pertes et préjudices des pays en développement ».