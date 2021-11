Le cynisme de Max Verstappen: «J’espère qu’ils se paieront un bon dîner avec mon amende»

« C’est une amende assez salée », a déclaré le Néerlandais sur le site Internet de la Formule 1. « J’espère qu’ils se paieront un bon dîner avec beaucoup de vin. Et puis du très bon vin, très cher, ce serait bien. Ils peuvent m’inviter, je paierai un supplément. »

Hamilton a reçu une pénalité sur la grille pour la course sprint de samedi, qu’il a finalement terminé à la cinquième place, en raison de la non-conformité de son aileron arrière. Verstappen a terminé deuxième et a ajouté deux points au classement du championnat. Il en possède désormais vingt-un de plus que Hamilton alors qu’il ne reste que quatre courses (104 points à gagner au maximum).