Transat Jacques Vabre: Gerckens, 6e en Class 40, et Van Weynbergh, 19e en Imoca, au terme de la première semaine La 15e édition de la Transat Jacques Vabre en double s’est élancée il y a juste une semaine du Havre.

Par Belga Publié le 14/11/2021 à 14:29 Temps de lecture: 2 min

Après sept jours de course, la course à la voile est menée par le Maxi Edmond de Rotschild de Franck Cammas et Charles Caudrelier, leader de la Classe Ultime. Les deux Français sont désormais à un peu moins de 5.000 milles (9270 km) de Fort-de-France (Martinique) où sera jugée l’arrivée. Ils ont parcouru 567 milles (1051 km) lors des dernières vingt-quatre heures. Cammas et Caudrelier ont creusé l’écart sur François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue) désormais relégués à 258 milles(478 km). Armel le Cléac’h et Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) pointent déjà 382 milles (700 km).

Dans la catégorie Imoca (les bateaux du Vendée Globe, monocoque de 18 m), Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia) ont repris la tête devant Jérémie Beyou et Christopher Pratt (Charal), deuxièmes à 6 milles (11 km). Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkOut) se retrouvaient troisièmes à 11,5 milles (21 km). Le skipper belge Denis Van Weynbergh et son équipier français Tanguy Le Turquais occupaient toujours le 19e rang. Ils ont toutefois perdu quelques 70 milles sur les premiers en vingt-quatre heures. Ils accusent un retard de 403 milles (745 km).