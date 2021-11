Moto2: Barry Baltus boucle sa saison par une 18e place à Valence où Gardner est sacré champion

La victoire a été enlevée dimanche par l’Espagnol Raul Fernandez (Kalex KTM Red Bull Ajo), sa huitième victoire de la saison, devant l’Italien Fabio Di Giannantonio (Kalex Gresini), 2e à 517/1000e, et l’Espagnol Augusto Fernandez (Kalex Marc VDS Raing Team), 3e à 786/1000e. L’Australien Remy Gardner (Kalex KTM Red Bull Ajo), dixième dimanche à 9.112 secondes, et lauréat de cinq Grands Prix cette saison, est sacré champion du monde à 23 ans.

La course a été arrêtée après le premier tour à la suite d’un accrochage dans le deuxième virage qui a impliqué trois pilotes Marco Bezzecchi, Xavi Vierge et Lorenzo Baldassari. De l’huile répandue sur la piste a nécessité l’interruption de la course et un nouveau départ. Dommage pour Baltus qui était remonté de la 30e à la 20e place.

La course a été réduite de vingt-cinq à seize tours afin de maintenir un horaire qui ne perturberait pas la MotoGP. Baltus, qui avait signé le 18e temps du warm-up, s’est à nouveau bien élancé. Il s’est rapidement retrouvé 20e et a ensuite encore gagné deux rangs.