Le CD&V plaide pour un Codeco sur la question de l’énergie

Le dossier de la sortie du nucléaire n’en finit pas de faire parler de lui. Alors que tant Paul Magnette (PS) que Jean-Marc Nollet (Ecolo) ont estimé cette semaine que le débat était clos, et que Georges-Louis Bouchez (MR) ne cesse, lui, de le remettre sur la table, Joachim Coens, président du CD&V et autre partenaire de majorité, a plaidé ce dimanche sur les plateaux de la VRT et de RTL pour la mise en place d’un Comité de concertation, reprenant notamment Jan Jambon (NVA), ministre-président de la Flandre, et Elio Di Rupo (PS), ministre-président de la Région wallonne, autour de la question de l’énergie. « Il faut que l’on se mette d’accord ensemble et arranger une stratégie commune », a plaidé le président du CD&V.

Si le CD&V plaide pour la fermeture de sept des neuf réacteurs, il laisse toutefois la porte ouverte pour étudier des centrales 2.0 comme les SMR (Small Modular Reactor). Sur le plateau de RTL, son collègue de l’Open VLD, Egbert Lachaert s’est montré plus évasif. « Pour moi, la discussion n’est pas terminée car l’approvisionnement n’est pas certain ». Et les deux de pointer du doigt la décision de Zuhal Demir (NVA), ministre flamande de l’Environnement, qui a refusé d’octroyer le permis d’environnement à la centrale au gaz de Vilvorde. « C’est une décision personnelle de Demir. Est-ce que ce dossier est clôturé ? Je ne crois pas. Engie peut recommencer la procédure et réintroduire le dossier en le modifiant », a dit Lachaert qui, la veille, avait fustigé la communication de la ministre NVA. « Je pense qu’il y a un problème de confiance lorsqu’un ministre prend une telle décision importante sans en prévenir ses partenaires de coalition de l’Open VLD et du CD&V ». Cette déclaration avait poussé le ministre-président flamand, Jan Jambon à faire un relatif mea culpa. « Je pense que certains ont parfois un problème avec le style et la communication de la ministre Demir ».