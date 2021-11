Les émouvantes retrouvailles entre Ronaldo et Valentino Rossi à l’occasion de la dernière course du pilote italien (vidéo)

Les deux légendes se sont retrouvées avant la dernière course de la saison de MotoGP.

Ce dimanche est un jour un peu particulier pour Valentino Rossi. Présent à Valence pour la dernière course de MotoGP de la saison, le « Docteur » a disputé la toute dernière course de son incroyable carrière. Et il a eu droit à une très belle surprise pour fêter cet événement.

Fan de football de longue date, l’Italien a toujours avoué porter une grande admiration à l’Inter Milan depuis le passage du Brésilien Ronaldo au sein des Nerazzurri. Pour la grande dernière du septuple champion du monde, l’ancien attaquant a donc décidé de venir en personne afin de le féliciter.