L’empire Enodia/Nethys se déchire sur le «cloud» de Resa

Deux sociétés liégeoises, NRB et Win, attaquent l’intercommunale Resa devant le Conseil d’Etat pour casser un marché informatique. Suspicion d’entente, de conflit d’intérêts et menaces d’actions au pénal suite à des « pressions », c’est l’ambiance au sein de la galaxie Nethys.

Décidément, l’onde de choc du démantèlement de l’empire Nethys n’en finit plus de secouer Liège. Et les traditionnels petits arrangements entre amis cèdent désormais la place à un Far West fratricide. Témoin, l’attribution d’un marché public informatique du gestionnaire du réseau de gaz et d’électricité Resa à deux partenaires inédits, Proximus et Contraste (1).

Le marché a fait l’objet de plusieurs recours devant le Conseil d’Etat (l’audience est prévue mercredi). Particularité nº 1 : ils ont été introduits par deux sociétés liégeoises, NRB et Win, ayant toutes deux des liens capitalistiques avec l’intercommunale Enodia (ex-Publifin), qui détient 100 % des parts de Resa (voir infographie ci-dessous). Particularité nº 2 : Win et NRB attaquent en fait… un de leurs clients. Resa ayant, ces deux dernières années, attribué plusieurs marchés à ces deux sociétés, pour des montants parfois supérieurs à celui qui est attaqué aujourd’hui.