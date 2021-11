Angèle tourne un nouveau clip en toute discrétion en France

Ce vendredi 12 novembre, à la foire Saint-Romain de Rouen, c’était l’effervescence rapporte le quotidien Paris-Normandie. La chanteuse Angèle y était présente avec une équipe de tournage et un service d’ordre. Selon nos confrères, la Belge était présente pour tourner son prochain clip.

Aux alentours de midi, l’équipe de tournage s’est installée à l’abri des regards. La chanteuse est alors arrivée quelques instants plus tard. « Nous n’avons prévenu personne pour éviter les attroupements en ce vendredi de pont, mais nous sommes ravis de ce coup de projecteur sur notre foire et sur la ville », s’est réjouit Karl Morel, le président des forains.