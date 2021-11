Coronavirus: les propositions des experts pour faire face à la quatrième vague

Les indicateurs sanitaires ont toujours mauvaise mine. De quoi percevoir un peu plus d’inquiétude dans le discours ambiant. L’Autriche et les Pays-Bas ont même opté pour un reconfinement partiel. Les Belges, eux, se tourneront vers le Comité de concertation prévu ce vendredi 19 novembre pour savoir à quelle sauce ils seront mangés. Pour l’instant, pas question de (re-re)fermetures de secteurs. Mais le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (SP.A) et la présidente du GEMS Erika Vlieghe plaident à l’unisson en faveur d’un test en plus du pass sanitaire, dans les endroits à haut risque où il n’est pas possible de porter un masque ni de tenir ses distances. Le monde de la nuit est clairement visé. Le ministre va même plus loin, estimant que les discothèques ne devraient plus laisser entrer que des personnes vaccinées. Une idée qui percole également dans les rangs du CD&V et de l’Open VLD, qui se disent prêts à limiter l’utilisation du Covid Safe Ticket aux seuls vaccinés.