Autriche, Pays-Bas: ces pays qui serrent sévèrement la vis face à la reprise de l’épidémie

Confinement et amendes salées pour les non vaccinés, restrictions dans l’horeca... Certains voisins européens ont adopté de nouvelles mesures musclées face à la hausse des contaminations.

Face à la hausse des contaminations, certains pays européens ont décidé d’adopter une série de mesures drastiques. Si nos voisins néerlandais ont opté pour un confinement allégé, le gouvernement autrichien a décidé de cibler spécifiquement les non vaccinés. Une première en Europe. Ce samedi, l’Organisation mondiale de la santé a exhorté les pays où le nombre de cas de coronavirus augmente à ne pas tarder à renforcer leurs mesures de restriction pour lutter contre l’épidémie.

En Autriche, amendes sévères et confinement pour les non vaccinés

Dès lundi, les personnes non vaccinées ou qui n’ont pas contracté récemment le Covid-19 sont soumises à un confinement strict en Autriche et ce pour au moins 10 jours. Le chancelier autrichien Alexander Schallenberg justifie la mesure drastique par le taux de vaccination inférieur à la moyenne européenne (environ 65 % de la population ont reçu les deux doses de vaccin en Autriche, ce qui est inférieur à la moyenne européenne de 67 %) et le taux de contamination galopant. Plus de 13.000 nouveaux cas ont été enregistrés samedi dans ce pays de 9,8 millions d’habitants, au plus haut depuis le début de la pandémie. Très concrètement, les personnes concernées n’auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. La mesure s’applique à partir de l’âge de 12 ans.