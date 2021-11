Les deux joueurs du Standard Samuel Bastien et Jackson Muleka aux barrages d’accession à la Coupe du monde

Trois jours après l’avoir emporté 0-3 en Tanzanie, la République Démocratique du Congo a signé ce dimanche après-midi une victoire capitale face au Bénin, qu’elle a battu 2 à 0 dimanche après-midi au stade des Martyrs à Kinshasa, dans le cadre de la sixième et dernière journée du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Samuel Bastien a disputé les 90 minutes de cette rencontre disputée à huis clos alors que Jackson Muleka est monté au jeu à la 84e minute, en lieu et place de Dieumerci Mbokani, auteur du but d’ouverture sur penalty. Pour avoir terminé en tête de leur groupe, les internationaux congolais du Standard disputeront donc en mars 2022 les barrages d’accession à la Coupe du monde.