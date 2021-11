La comédienne Françoise Oriane a tiré le rideau

La comédienne belge Françoise Oriane est décédée, a-t-on appris ce dimanche ; née à Etterbeek en 1940, elle avait 81 ans. Son histoire, dont Catherine Makereel avait rappelé le fil dans Le Soir il y a une dizaine d’années, à l’occasion de son rôle dans La tentation de Hugo Claus, « commence au milieu de la guerre et de la musique ».

De parents chanteurs d’opéra à la Monnaie, elle débute au théâtre en 1958 au théâtre National, alors qu’elle n’a que 18 ans, dans L’année du bac de José André Lacour. « Un jour, j’ai entendu dire qu’on cherchait une jeune fille de mon âge pour jouer dans L’Année du bac de José André Lacour au National. C’est ainsi que j’ai eu la chance de rencontrer Jacques Huysman et de faire des voyages fabuleux à Venise et ailleurs. Je suis restée 14 ans au Théâtre National avant de devenir une comédienne volante entre le Parc, les Galeries, Villers-la-Ville, etc. », rappelait-elle au Soir.