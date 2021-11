Masters ATP: Daniil Medvedev donne le ton à Turin

Daniil Medvedev qui gagne au Masters ATP de fin d’année, ça ressemble à de la continuité puisque le Russe est le tenant du titre. Sauf que ce n’était ici que le lancement de l’édition 2021 et que l’épreuve a désormais installé ses quartiers au Pala Alpitour de Turin, après 12 années passées à l’O2 Arena de Londres.

Ce qui n’a donc pas empêché le nº2 mondial de donner le ton et de prendre un très bon départ au sein de cette poule rouge (avec en plus Sascha Zverev et Matteo Berrettini) qu’on estime plus relevée que la poule verte emmenée par Novak Djokovic (avec aussi Stefanos Tsitsipas, légèrement blessé, Andrey Rublev et le novice Casper Ruud).