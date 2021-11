BNXT League: Ostende corrige Mons de plus de 25 points (79-53)

Ce remake de la dernière finale des playoffs a eu deux visages. Un premier, en première mi-temps, qui voyait les deux équipes se rendre coup pour coup (20-18 et 38-37 à la pause). Par contre, au retour des vestiaires, les champions en titre ont fait cavalier seul. Mons n’arrivait plus à inscrire de paniers faciles (16 points en 20 minutes) alors que de l’autre côté, Levi Randolph (19 points) se promenait dans la défense montoise pour faire 62-44 après 30 minutes. Le dernier acte était du même acabit (17-9) et voyait Ostende s’imposer sans problème de 25 points (79-53). Le Montois Emmanuel Nzekwesi a terminé meilleur marqueur du match avec 24 points.

Au classement, Ostende reste en tête avec 9 victoires en 9 matchs. Suivent Anvers (6-3), Mons (5-4), Louvain (5-3), Alost (4-5), Malines (4-3), Limburg United (2-7), Charleroi (3-4), Liège (2-6) et le Brussels (1-7).