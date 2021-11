Le reconfinement n’est pas exclu en France

« Il y a un an à la même période, on se demandait comment décaler le Black Friday pour ne pas rassembler trop de personnes dans une période de soldes, a-t-il expliqué. Aujourd’hui, la situation est bien meilleure. Je profite de votre antenne pour dire à tous ceux qui hésitent à se faire vacciner : pesez le pour et le contre. Si ce n’est pas pour vous, faites-le pour vos proches, pour tous les soignants excédés, qui n’en peuvent plus, qui voient revenir à nouveau dans les salles de réanimation des personnes qui ne se font pas fait vacciner. »