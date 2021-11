Dans l’ombre d’Eden Hazard, la chasse est ouverte

La prestation d’Eden Hazard contre l’Estonie a renforcé l’idée que le capitaine des Diables n’est certainement plus le même joueur qu’il y a trois ans. Est-ce un joueur moins fort ? Peut-être. Cela en fait-il un joueur moins important pour l’équipe nationale ? Pas forcément. « Son jeu a évolué avec les blessures », reconnaît Christian Benteke qui sait que son grand ami du vestiaire évolue forcément avec une certaine appréhension du contact. « Mais ce n’est pas parce qu’il ne dribble pas cinq ou six hommes qu’il n’est plus important pour nous. » Samedi, le Brainois a touché énormément de ballons mais s’est globalement enfermé dans la latéralité. Avec moins de percussion et, face au but, beaucoup moins de précision.