Voici les nations déjà qualifiées pour le Mondial 2022

Les Diables rouges ont validé leur ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, samedi, après sa victoire 3-1 sur l’Estonie. La Belgique participera pour la 14e fois à la grande fête du football mondial.

Outre les Diables, sept autres pays ont décroché leur qualification le Mondial qatari. Dans la zone Euro, l’Allemagne et le Danemark étaient les premiers pays à se qualifier, eux qui sont déjà assurés de terminer respectivement en tête des groupes J et F. La France, championne du monde en 2018, a également terminé le boulot samedi soir en étrillant le Kazakhstan. Et ce dimanche, l’Espagne et la Serbie sont venues s’ajouter à la liste des pays qualifiés.