Natation: Lecluyse-Gaspard, comme un passage de témoin…

On ne sait pas si ce week-end des 13 et 14 novembre fera date dans l’histoire de la natation belge, mais la brasse a, en tout cas, changé de patronne noir-jaune-rouge lors du « national » en petit bassin organisé à Louvain. Fanny Lecluyse, qui en était l’indéracinable taulière jusqu’à cet été marqué par son accession à la finale olympique du 200 m brasse, a choisi de délaisser ce style qui a fait sa réputation pour se faire plaisir sur 100 m 4 nages, 50 m libre et 50 m dos. Dans le même temps, Florine Gaspard, qui avait déjà brillé sur 50 et 100 m brasse la semaine dernière à l’Euro 25 m de Kazan, a logiquement fait main basse sur les trois distances au programme avec, à côté des deux plus courtes, celle du 200 m où elle a fameusement amélioré son record personnel.