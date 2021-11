Masque, télétravail obligatoire, fermeture du secteur de la nuit: le Gems passe à l’offensive

Les experts du Gems, qui conseillent le gouvernement sur les mesures sanitaires à mettre en place durant cette crise, ont travaillé tout le week-end pour boucler leur nouveau rapport, en vue du prochain Comité de concertation prévu vendredi 19 novembre. Et le moins que l’on puisse dire… c’est que le ton a changé face à la quatrième vague. Dans un document daté de dimanche soir, dont Le Soir a obtenu copie, ils plaident pour une nouvelle batterie de mesures plus sévères. On n’est pas dans le cas de figure du reconfinement partiel décrété vendredi aux Pays-Bas, ni du confinement des non-vaccinés annoncé ce week-end en Autriche. Mais le ton est plutôt grave quand même.