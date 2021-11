Coronavirus: pourquoi les chiffres ne sont pas mis à jour ce lundi

Pour rappel, jeudi dernier, en raison de la hausse des contaminations en Belgique, tout le pays étaient passé en rouge foncé – alors qu’il ne s’agissait que de la Flandre la semaine d’avant – sur la carte covid du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Face à la hausse des contaminations depuis plusieurs semaines, les experts plaident de plus en plus pour un durcissement des mesures sanitaires.