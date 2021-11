Novak Djokovic euphorique après la qualification de la Serbie pour la Coupe du monde 2022 (vidéo)

La Serbie a validé son billet pour la Coupe du monde 2022 ce dimanche en s’imposant 1-2 face au Portugal en toute fin de match, envoyant Ronaldo et ses équipiers en barrages. Une qualification à l’arrache qui a fait sauter de joie tout un pays et l’un de ses représentants les plus connus dans le monde du sport : Novak Djokovic.

Actuellement à Turin pour disputer l’ATP Finals, le N.1 mondial est visiblement resté attentif au résultat de ce match et est devenu complètement euphorique au coup de sifflet final, poussant un énorme crie de joie.