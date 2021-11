Aedifica investit 17 millions d'euros dans une nouvelle maison de repos à Anderlues

Le site sera développé dans un quartier résidentiel verdoyant de la commune pour remplacer le bâtiment existant, devenu obsolète. Il accueillera 90 personnes âgées nécessitant une assistance permanente et inclura 39 appartements pour personnes âgées autonomes souhaitant des services sur demande, ce qui porte la capacité totale du bâtiment à 129 résidents. Les travaux de construction ont déjà commencé et la nouvelle maison de repos devrait être achevée au cours du premier trimestre 2024, explique Aedifica dans un communiqué.

Spécialisée dans l'immobilier de santé et plus particulièrement dans le logement des seniors, Aedifica a développé un portefeuille de plus de 570 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède et en Irlande, d'une valeur de plus de 4,6 milliards d'euros.