Petra De Sutter veut relancer le débat de la vaccination obligatoire pour éviter une société à deux vitesses

Ce week-end, Frank Vandenbroucke et Christie Morreale avaient appelé à la vaccination obligatoire de toute la population. Cette question sera abordée lors du prochain comité de concertation prévu ce vendredi 19 novembre.

Pour Petra De Sutter, il est clair que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour freiner l’augmentation du nombre d’infections. Mais la politicienne du parti écologique flamand ne soutient pas les alternatives telles que préconisées par l’Autriche, avec un confinement des personnes non vaccinées. « Cela créerait un fossé dans la société. On ne peut pas faire ça », a déclaré Petra De Sutter, qui fait également référence à la proposition d’exclure les personnes non vaccinées des discothèques.

Elle a souligné que des mesures supplémentaires devaient être prises pour stopper l’avancée du virus, mais qu’elles devaient être proportionnées et non discriminatoires. Petra De Sutter a également demandé une meilleure application des mesures existantes ainsi que l’obligation de télétravailler.