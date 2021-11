«Misérable», «Honte mondiale»: la presse portugaise furieuse après la défaite contre la Serbie

Le Portugal a loupé le coche de la qualification direct pour la Coupe du monde 2022 et devra passer par la case barrages pour espérer disputer le Mondial au Qatar dans un an.

Le Portugal a déçu dimanche face à la Serbie, s’inclinant 1-2 et se retrouvant à devoir disputer les barrages pour se qualifier à la Coupe du monde 2022. Le but précoce de Renato Sanches (2e) n’aura pas suffi puisque Dusan Tadic (33e) a relancé le duel en première période avant qu’Alexandar Mitrovic n’arrache la victoire pour les Serbes en toute fin de rencontre (89e). Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers vont donc se retrouver en mars pour décrocher le précieux sésame pour le Mondial au Qatar. De quoi provoquer la colère de la presse portugaise.

« Misérable », titre A Bola ce lundi matin. « La sélection avait tout en sa faveur et a tout gâché. Le barrage est donc la punition plus que méritée. » Le journal Record parle de son côté d’une « honte mondiale », tandis qu’O Jogo évoque une « éclipse totale » suite à cette déconvenue.