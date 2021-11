Masques dès 9 ans, non-vaccinés confinés, télétravail... le point sur les mesures prises en Europe

Plusieurs pays ont décidé de reprendre des mesures plus ou moins sévères pour ralentir la propagation du covid. On fait le point sur la situation chez nos voisins.

La situation de l’épidémie de covid continue de se dégrader dans l’Union européenne et est considérée comme « très inquiétante » dans dix pays – dont la Belgique – et « inquiétante » dans dix autres, a indiqué vendredi l’agence européenne chargée des maladies.

« La situation épidémiologique dans l’UE est actuellement caractérisée par une hausse rapide et importante des cas et un taux de mortalité faible mais en lente hausse », résume le Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) dans sa dernière évaluation des risques. Parmi les 27, la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie et la Slovénie sont dans la catégorie de préoccupation la plus élevée.

Dans les pays figurant dans la catégorie « inquiétante », on trouve l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Roumanie et la Slovaquie.

France

Le port du masque est de nouveau obligatoire à l’école élémentaire dans toute la France depuis lundi afin d’enrayer l’augmentation des contaminations par le covid. Face au rebond épidémique, Emmanuel Macron s’est adressé aux Français le 9 novembre, mettant notamment la pression sur les seniors pour qu’ils se fassent injecter une dose de rappel, sous peine de perdre leur pass sanitaire.

Pays-Bas

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé vendredi la réintroduction d’un confinement partiel avec une série de restrictions sanitaires, touchant notamment le secteur de la restauration, pour faire face à un nombre record de cas de covid. Les mesures sont entrées en vigueur samedi soir et courront sur au moins trois semaines.

Pendant cette période, les magasins, les restaurants, les cafés et les pubs devront fermer leurs portes à 19 heures, et un maximum de quatre personnes pourront être reçues en même temps à domicile. Tout le monde est prié de reprendre le travail à la maison.

Horeca, magasins non essentiels, télétravail…: les mesures des Pays-Bas pour endiguer la 4e vague

Autriche : un confinement pour les non-vaccinés

Le chancelier autrichien a annoncé l’entrée en vigueur dès lundi d’un confinement pour les personnes non vaccinées ou qui n’ont pas contracté récemment le covid, une première dans l’Union européenne, qui vise à endiguer le nombre record de nouveaux cas.

Les personnes concernées n’auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. La mesure s’applique à partir de l’âge de 12 ans et des contrôles inopinés seront effectués.

Environ 65 % de la population a un schéma vaccinal complet, un chiffre inférieur à la moyenne européenne de 67 %.

Allemagne : beaucoup de télétravail

L’Allemagne se prépare à un retour massif au télétravail, selon un projet de loi consulté dimanche par l’AFP, pour tenter d’enrayer une nouvelle vague de la pandémie.

La réintroduction de la règle du travail à domicile, qui avait été levée début juillet, intervient alors que l’Allemagne fait face à une inquiétante résurgence de l’épidémie.