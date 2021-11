Le Comité de concertation est avancé à mercredi

Le précédent Comité de concertation avait lui aussi été avancé, au mardi 26 octobre. Entre-temps, plusieurs médias ont révélé lundi matin les grandes lignes des recommandations préparées par le GEMS (groupe d’experts pour la stratégie de gestion de la pandémie en Belgique) en vue du Codeco prochain. Le groupe d’experts préconise d’élargir le port du masque (à davantage de situations et à partir de 9 ans) et de suspendre durant plusieurs semaines les activités de nuit et sports de contact en intérieur.

Comité de concertation: les mesures sur la table à ce stade

Le ton a changé : les experts du Gems, qui conseillent le gouvernement sur les mesures sanitaires à mettre en place durant la crise, ont travaillé tout le week-end pour boucler leur nouveau rapport en vue du Comité de concertation initialement prévu vendredi 19 novembre. Le Soir en a obtenu copie. Et le message est clair : il faut « renforcer les mesures ». Trois propositions concrètes font leur apparition dans le rapport. Tout d’abord, un arrêt temporaire (de trois à quatre semaines) du secteur de la nuit et de toutes les activités les plus risquées où le masque et les distances de sécurité ne peuvent pas être respectés (sports de contact à haut risque, loisirs estudiantins…).

Ensuite, rendre le télétravail à nouveau obligatoire jusqu’aux vacances de Noël, dans le but également de réduire la pression sur les transports en commun. Troisièmement, l’imposition du masque pour les enfants dès 9 ans (quatrième primaire) à l’école ainsi que dans tous les lieux où le masque est obligatoire. Tout cela ne reste évidemment « que » des mesures recommandées par les experts. Il faudra attendre le Comité de concertation, et l’arbitrage politique, pour connaître les décisions qui seront finalement prises.

Les chiffres

Selon les chiffres de l’institut de santé publique Sciensano publiés ce week-end, entre le 3 et le 9 novembre, une moyenne de 10.081 personnes ont été contaminées chaque jour par le coronavirus en Belgique. Un cap a été franchi.

Après le record de 15.208 contaminations en un jour recensé lundi, lendemain de week-end, quelque 12.942 autres ont encore été comptabilisées mardi, illustrant la montée en puissance de l’actuelle 4e vague de l’épidémie.