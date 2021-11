Grippe aviaire en Belgique: confinement total des volailles dès ce lundi

A partir de lundi, « une période de risque accru est déclarée » et les volailles des éleveurs professionnels ou des particuliers, « à l’exception des ratites », doivent être enfermées ou protégées à l’aide de filets, et ne doivent pas être abreuvées avec de l’eau accessible aux oiseaux sauvages.

A partir de lundi, « une période de risque accru est déclarée » et les volailles des éleveurs professionnels ou des particuliers, « à l’exception des ratites », doivent être enfermées ou protégées à l’aide de filets, et ne doivent pas être abreuvées avec de l’eau accessible aux oiseaux sauvages.

Les autorités belges rappellent que le virus « n’est pas dangereux pour l’homme », qu’« il n’y a aucun risque pour les consommateurs », et que « la viande de volaille et les œufs peuvent être consommés en toute sécurité ». Les autorités néerlandaises ont pris une mesure similaire dès le 26 octobre et la France a emboîté le pas début novembre. La France avait recensé près de 500 foyers d’influenza aviaire dans des élevages de volailles, principalement dans le sud-ouest réputé pour sa production de foie gras. La crise n’avait pu être enrayée qu’au prix de l’abattage de plus de 3,5 millions de volailles, essentiellement des canards.