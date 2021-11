Comment les designers automobiles jouent sur vos émotions

La manière dont une voiture nous « regarde » influence très clairement notre comportement d’achat. Et cela n’a pas échappé aux designers automobiles. Impossible pour les conducteurs qui passent de longues heures sur des routes encombrées de ne pas les ressentir : les émotions que dégagent les voitures à travers leur pare-chocs. L’impression qu’elles suscitent s’explique par un phénomène psychologique bien connu : la paréidolie, du grec « para » (à côté de) et « eidolon » (apparence), qui consiste simplement à attribuer des attributs humains à des objets, comme des voitures. Et la série de films Cars a sans doute encore accentué cette propension, qui s’exprimait déjà auparavant par la tendance de nombreux conducteurs à donner un nom à leur « bolide » pensez à Choupette (« Un amour de coccinelle ») qui a conquis d’emblée le cœur du grand public.

Un look « dur » fait vendre

Le fait d’attribuer des qualités humaines aux voitures peut-il également influencer notre comportement d’achat ? Absolument. Une étude danoise a démontré l’importance de l’allure de la voiture. Un look « doux » n’est clairement pas vendeur. Ainsi, les marques qui conçoivent des modèles arborant un avant empreint de « dureté » lisez : un visage hargneux vendent plus de voitures que les constructeurs qui donnent à leurs modèles un charmant minois. Un design qui dégage un sentiment de puissance se distingue plus clairement de la concurrence et séduit donc plus facilement l’acheteur potentiel.

Séduit par Vizor

L’équipe design d’Opel a pris en compte cette dimension émotionnelle pour concevoir le nouveau Grandland. On l’avait déjà remarqué au visage familial que le constructeur automobile allemand a donné au plus petit modèle Mokka. Le lifting intervenu pour le nouveau Opel Grandland vient parachever ce design. Le visage (Vizor) sombre du Grandland s’inspire de la grille de l’Opel Manta A et fait penser à un casque intégral, d’où son nom. Tout se passe comme si les designers avaient réinventé la grille du Manta, avec doubles feux avant sur fond noir et fin contour chromé.

Le résultat ? La grille ne semble plus se détacher des feux avant, mais l’Opel Vizor crée un fondu optique de ces phares à travers un panneau sombre. Le concept originel continue cependant à briller dans le nouveau design. )

