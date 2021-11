La participation de Roger Federer à l’Open d’Australie est incertaine: «Il ne récupère pas aussi vite qu’avant»

Verra-t-on Roger Federer à l’Open d’Australie en janvier ? À entendre l’entraîneur du joueur Suisse, cela paraît de moins en moins probable. Le dernier match de Federer remonte au 7 juillet et sa défaite en quarts à Wimbledon. Depuis, l’ancien N.1 mondial est passé par la case opération pour son genou et son rétablissement prend plus de temps qu’initialement prévu.

« Il est très peu probable que Roger Federer joue l’Open d’Australie », a déclaré son entraîneur Ivan Ljubicic au micro de Sky Sport. « Il est encore en convalescence et le connaissant, il veut être sûr de pouvoir jouer pour gagner le tournoi et être à 100 %. Mais il ira étape par étape parce qu’il a 40 ans maintenant et qu’il doit être patient. Il ne récupère pas aussi vite qu’avant »