Shell veut officiellement devenir entièrement britannique Le consortium énergétique néerlandais et britannique Royal Dutch Shell veut devenir entièrement britannique. Ce changement sera proposé aux actionnaires. Le siège principal serait également transféré au Royaume-Uni.

Par la rédaction Temps de lecture: 2 min

Shell espère que la simplification de sa structure va lui offrir une capacité d'action plus rapide et plus flexible. L'entreprise sera encore cotée aux Bourses d'Amsterdam, de Londres et de New York, mais en voyant disparaître le "Royal Dutch" de son appellation. "Je me rends très bien compte que l'annonce d'aujourd'hui va être difficile à encaisser pour bon nombre de gens. J'entends tout de même préciser que la simplification de notre structure est nécessaire en vue d'accélérer notre stratégie. Nous pouvons ainsi jouer un rôle majeur dans la transition énergétique", a commenté le CEO Ben van Beurden.

Cette réorganisation du groupe anglo-néerlandais intervient moins d'un mois après l'entrée dans l'actionnariat de l'investisseur Third Point qui avait sollicité des changements. Third Point plaidait ainsi pour la scission de Shell en une entreprise active dans les énergies fossiles et en une autre société axée sur les sources énergétiques renouvelables. C'est ce pan d'activité notamment qui sera maintenu aux Pays-Bas, depuis La Haye et Amsterdam. Les responsables du groupe ont d'ailleurs fait savoir que les modifications envisagées n'allaient entraîner aucune conséquence sur les activités de Shell chez nos voisins néerlandais.