Coronavirus: l’administration de la 3e dose pour le personnel soignant débute ce lundi à Mons

La troisième dose de vaccin est proposée du lundi au samedi de 9 à 18 h sans rendez-vous. Cette campagne s’adresse à tous les professionnels des soins de santé, en ce compris les stagiaires et les étudiants du secteur, les ambulanciers, pompiers, ergothérapeutes, infirmiers, etc. « Ces prestataires doivent juste apporter la preuve de leur métier », a indiqué Loïc Flamant, responsable du centre de vaccination montois. Les rappels sont proposés au moins quatre mois après la deuxième injection du vaccin AstraZeneca ou l’injection unique du vaccin Johnson & Johnson, et au moins six mois après la deuxième injection du vaccin Pfizer ou Moderna.