Bruxelles: environ 200 policiers protestent en marge du Te Deum

Environ 200 policiers, selon l’estimation sur place de la police de Bruxelles-Ixelles, ont fait office, lundi matin, de public d’accueil du Te Deum pour la Fête du roi derrière les barrières installées face à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles.

« Nous sommes les gardiens régaliens de l’autorité et être présents aujourd’hui est donc pour nous hautement symbolique », explique Raoul Moulin, secrétaire permanent pour la police à la CSC. « C’est un acte fort, un acte de rupture. On a eu les attentats, puis la pandémie ? La ministre nous avait dit qu’on méritait plus qu’une prime et au final, on nous dit qu’on n’aura rien. C’est un appel au roi, au chef de l’État, pour dire que quelque chose doit être fait pour les policiers ».